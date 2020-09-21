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GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni transferi Etebo ilk kez sahada

Etebo ilk kez sahada
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.09.2020

'in 2. haftasında , 'i deplasmanda 2-0 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Cimbom'un yeni transferi Etebo karşılaşmada ilk kez formayı giydi.

'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, ilk kez maç kadrosuna girdi. İngiltere'nin takımından kiralanan Nijeryalı futbolcu, maçın 72. dakikasında Feghouli'nin yerine oyuna dahil oldu. Oyun içinde fazla görünmeyen Etebo'nun maç eksikliği ve takıma yabancılığı hissedildi.

Cimbom deplasmanda doludizgin! haberin devamı

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