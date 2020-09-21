Galatasaray'ın yeni transferi Etebo ilk kez sahada

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Cimbom'un yeni transferi Etebo karşılaşmada ilk kez formayı giydi.

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, ilk kez maç kadrosuna girdi. İngiltere'nin Stoke City takımından kiralanan Nijeryalı futbolcu, maçın 72. dakikasında Feghouli'nin yerine oyuna dahil oldu. Oyun içinde fazla görünmeyen Etebo'nun maç eksikliği ve takıma yabancılığı hissedildi.

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