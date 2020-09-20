20 Eylül 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray 7 günde 3 maça çıkacak

7 günde 3 maç!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

Galatasaray'ı önümüzdeki 7 gün zorlu bir fikstür bekliyor. Bu akşam Başakşehir ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, perşembe günü ile oynayacak. Cimbom son olarak 27 Eylül Pazar ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Galatasaray'ın bu hafta zorlu maçlar bekliyor. Bu akşam deplasmanda Başakşehir ile oynayacak olan sarı-kırmızılılar, daha sonra 24 Eylül Perşembe günü Avrupa Ligi 3. Ön Turu'nda Hırvat ekibi ile Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele edecek. Aslan, ligin 3. haftasında ise 27 Eylül Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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