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GALATASARAY

Belhanda'yı 4 kulüp istiyor!

Belhanda'yı 4 kulüp istiyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

Younes Belhanda'nın Galatasaray'daki belirsizliği devam ediyor... Faslı yıldız için 4 kulübün istediği ifade eidldi.

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın geleceği belirsizliğini korurken 4 takımın Faslı oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi. Fransa'dan Nice, Körfez kulüplerinden Al-Hilal, Al-Nasr ve Al-Duhail'in Younes Belhanda ile yakından ilgilendiği, görüşmelerin de sürdüğü öğrenildi. Kaynak arayan sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcunun bu kulüplerden birisiyle el sıkışmasını bekliyor.

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