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GALATASARAY

Galatasaray'da hedef Emiliano Rigoni

Aslan'da hedef Rigoni
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

Orta saha transferine yoğunlaşan 'da bir diğer gündem maddesi ise kanat transferi... Cimbom'un, Zenit'te forma giyen 'yi istediği iddia edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Bruma, Rodriguez, Onyekuru gibi hızlı bir kanat oyuncusu arayan , Zenit ile sözleşmesinin son senesine giren 'yi listesine aldı. Kulübüyle 1 yıllık kontratı bulunan 27 yaşındaki Arjantinli oyuncu, "Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın" teklifi yapıldı. TuttoSport'un haberine göre; iki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Cimbom bu transferi cüzi bir bedelle de noktalayıp oyuncunun bonservisini alabilir. Bu sezon 7 maça çıkarken gol veya asist yapmadı.

Telles yarışı kızışıyor! Galatasaray... haberin devamı

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