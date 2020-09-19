Galatasaray'da hedef Emiliano Rigoni

Orta saha transferine yoğunlaşan Galatasaray'da bir diğer gündem maddesi ise kanat transferi... Cimbom'un, Zenit'te forma giyen Emiliano Rigoni'yi istediği iddia edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Bruma, Rodriguez, Onyekuru gibi hızlı bir kanat oyuncusu arayan Galatasaray, Zenit ile sözleşmesinin son senesine giren Emiliano Rigoni'yi listesine aldı. Kulübüyle 1 yıllık kontratı bulunan 27 yaşındaki Arjantinli oyuncu, "Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın" teklifi yapıldı. TuttoSport'un haberine göre; iki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Cimbom bu transferi cüzi bir bedelle de noktalayıp oyuncunun bonservisini alabilir. Bu sezon 7 maça çıkarken gol veya asist yapmadı.

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