Oğulcan listelerde yok! İşte o neden
Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçın kadrosunda yer almayan Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılıların Avrupa listesinde de yer almıyor.
Çaykut Rizespor'un sözleşmesini tek taraflı olarak uzattığı Oğulcan Çağlayan için Galatasaray, 11 Ağustos'ta TFF'ye geçici lisans başvurusu yaptı ancak futbolcunun resmi maçlarda forma giymemesi soru işaretleri yarattı. Dava Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) görülmeye devam ederken TFF, geçen hafta, Oğulcan'a geçici transfer izni verdi. Ancak genç futbolcu, Gaziantep maçı kadrosunda yer almadığı gibi Avrupa Ligi listesine de dahil edilmedi. Bu durumun, herhangi bir tazminat sıkıntısı yaşanmaması için sarı-kırmızılı kulübün avukatları tarafından talep edildiği öğrenildi.
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