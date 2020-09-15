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GALATASARAY

Galatasaray teklifi kabul etti! Belhanda...

G.Saray teklifi kabul etti! Belhanda...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.09.2020

Galatasaray'a geldiği günden bu yana taraftarlarla arasını düzeltemeyen Younes Belhanda, aldığı yüksek maaşla da gündeme gelmişti. Faslı yıldızın transferi bu hafta içinde kesinleşecek.

Younes Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılma sürecinin bu hafta tamamlanması bekleniyor… Katar'dan gelen 5 milyon euro'luk teklife 'Evet' diyen sarı-kırmızılılar şimdi Belhanda'nın da anlaşmasını bekliyor. Galatasaray'da, bonuslar dahil 4 milyon euro kazanan Belhanda, Katar ekibinin 3.5 milyon euro'luk teklifine karşılık 5 milyon euro talep etti. Pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

Belhanda'dan flaş Fatih Terim sözleri!

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