18 Eylül 2020, Cuma
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Hıncal Uluç: Son Fatih Terim dönemi hem kendisi hem de Galatasaray için talihsizlik
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Teknik direktör Fatih Terim'e de değinen Uluç, "Son Fatih Terim dönemi hem kendisi hem de Galatasaray için talihsizlik" ifadelerini kullandı.
18.09.2020
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