19 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray ile Başakşehir 25. kez karşılaşıyor

Galatasaray ile Başakşehir 25. randevuda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

'in 2. haftasında karşı karşıya gelecek ile , lig tarihinde 25. kez kozlarını paylaşacak.

Eski adıyla 'un 2007-2008 sezonunda ilk kez 'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 11'ini , 7'sini Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 38 golüne, 35 golle cevap verdi.

Galatasaray, son 12 maçta 3 kez kazandı

Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 12 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

Söz konusu dönemdeki maçlardan 4'ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Başakşehir'in evindeki maçlar

Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 12 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi, son 2 müsabaka berabere bitti.

Yedisi Başakşehir , 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 14 gol attı.

Teknik adamların rekabetinde Terim üstün

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski futbolcusu 'un yönettiği takımlara karşı galibiyet sayılarında üstünlük kurdu.

İki teknik adamın Süper Lig'de karşılaştığı 8 maçta Terim 3 galibiyet alırken, Buruk 2 kez kazanma sevinci yaşadı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fatih Terim, tamamı Galatasaray'ın başında olmak üzere Medipol Başakşehir'le 9 kez karşılaştı. Tecrübeli teknik adamın takımı, bu müsabakaların 5'ini kazanırken, 3'ünden beraberlik, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı.

Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde, futbolculuğunda büyük başarılar elde ettiği eski takımı Galatasaray'a 17. kez rakip olacak. Buruk, , , , Akhisarspor, ve Medipol Başakşehir'in başında Galatasaray'la karşı karşıya geldiği 16 lig müsabakasında üçer galibiyet ve beraberlik, 10 yenilgi gördü.

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