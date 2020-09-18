Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri! "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’da var ama..."

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Teknik direktör Fatih Terim'e eleştirilerde bulunan Uluç, "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da gençler var ama Galatasaray'da yok" ifadelerini kullandı.

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