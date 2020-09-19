19 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Mario Götze: Karar aşamasındayım

Götze kararını açıkladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen , Alman basınına röportaj verdi ve karar aşamasında olduğunu söyledi.

Aslan anlaştığı iddia edilen , Alman basınına röportaj verdi. Dortmund'dan bonservisini alıp ayrılan 28 yaşındaki yıldız, "Doğru kararı vermem için ihtiyacım olan zamanı kendime vermek istiyorum. Benim için önemli rol oynayan pek çok husus var. Kulüple, antrenörle ve onların felsefesiyle bütünleştiğimi hissetmem gerekiyor" dedi.

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