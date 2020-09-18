Galatasaray'da Şükrü Hanedar tabelayı kaldırdı!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla birlikte 3. turda Hırvatistan ekibi Hajduk Split'in rakibi oldu.