18 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Şükrü Hanedar tabelayı kaldırdı!

Şükrü Hanedar tabelayı kaldırdı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.09.2020

'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ile oynadığı karşılaşmaya damga vurdu. Futbol Takımı İdari Direktörü Hanedar, 'ın oyuna girdiği sırada tabelayı kaldıran isim oldu.

-G.Saray maçında sahalara ender görülen bir pozisyon yaşandı. İdari Direktörü , maçın 67. dakikasında Arda-Emre Kılınç değişikliğinde tabelayı tuttu. O pozisyonda dördüncü hakem saha kenarında bulunuyordu.

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