Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir giyim markasıyla imzalanan sponsporluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Albayrak, "Transfer bitmez, iki haftamız var. Ocak ayında istenmeyen futbolcumuz olmayacak." dedi.
Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir giyim markası ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı hatırlatılan Albayrak, "Maçtan önce böyle polemiğe girmek istemiyorum. Dostluklardan bahsettik. Şimdi burada 3-4 gün sonra oynanacak derbi öncesinde hakemleri masaya yatırmanın bir anlamı yok. Türk futbolunda artık beyaz sayfanın açmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu polemiğe girmek istemiyorum" diye konuştu.
"MİLYONLARCA İNSANIN EVİNDE KEYİF ALDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
Süper Lig karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasıyla ilgili de konuşan Albayrak, "Ne tadı var, ne tuzu var. Evinde milyonlarca insanın keyif aldığını düşünmüyorum. Pandemi döneminde ciddi riskleri var. En azından yetkililerden şunu rica ediyorum. Yüzde 20-30-40 veya localar olsun. En azından seyirci sesi sahaya yansısın. İnşallah önümüzdeki haftalar bu sorunun çözüleceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
"LİMİTİ AŞMAMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Transfer için önlerinde 2 hafta olduğunu dile getiren Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray'da transfer bitmez. İki haftamız var. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir limitimiz vardır. Bu limiti aşmamaya çalışıyoruz. Bütün kulüpler limitler ile baya ciddi sıkıntı içerisinde. Oyuncu satmak istiyoruz. Sonra almak istiyoruz. Birçok futbolcumuza teklifler geliyor. Bizleri mutlu ediyor. Göreceksiniz Galatasaray, bu performansını gösterdiği takdirde ocak ayında Galatasaray'da istenmeyen futbolcu, kapımızı çalmayan menajer olmayacak. Bunun da buradan müjdesini verebilirim" şeklinde konuştu.
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