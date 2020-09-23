23 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması

Albayrak'tan transfer açıklaması! Ocak ayında...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 Giriş Tarihi: 23.09.2020

İkinci Başkanı , bir giyim markasıyla imzalanan sponsporluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. çalışmalarıyla ilgili de konuşan Albayrak, "Transfer bitmez, iki haftamız var. Ocak ayında istenmeyen futbolcumuz olmayacak." dedi.

Kulübü 2'nci Başkanı , bir giyim markası ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hafta sonunda oynanacak derbisinde 'ın düdük çalacağı hatırlatılan Albayrak, "Maçtan önce böyle polemiğe girmek istemiyorum. Dostluklardan bahsettik. Şimdi burada 3-4 gün sonra oynanacak derbi öncesinde hakemleri masaya yatırmanın bir anlamı yok. Türk futbolunda artık beyaz sayfanın açmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu polemiğe girmek istemiyorum" diye konuştu.

"MİLYONLARCA İNSANIN EVİNDE KEYİF ALDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasıyla ilgili de konuşan Albayrak, "Ne tadı var, ne tuzu var. Evinde milyonlarca insanın keyif aldığını düşünmüyorum. Pandemi döneminde ciddi riskleri var. En azından yetkililerden şunu rica ediyorum. Yüzde 20-30-40 veya localar olsun. En azından seyirci sesi sahaya yansısın. İnşallah önümüzdeki haftalar bu sorunun çözüleceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"LİMİTİ AŞMAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

için önlerinde 2 hafta olduğunu dile getiren Abdurrahim Albayrak, "'da transfer bitmez. İki haftamız var. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir limitimiz vardır. Bu limiti aşmamaya çalışıyoruz. Bütün kulüpler limitler ile baya ciddi sıkıntı içerisinde. Oyuncu satmak istiyoruz. Sonra almak istiyoruz. Birçok futbolcumuza teklifler geliyor. Bizleri mutlu ediyor. Göreceksiniz Galatasaray, bu performansını gösterdiği takdirde ocak ayında Galatasaray'da istenmeyen futbolcu, kapımızı çalmayan menajer olmayacak. Bunun da buradan müjdesini verebilirim" şeklinde konuştu.

Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Jimmy Durmaz Süper Lig ekibiyle imzalıyor Jimmy Durmaz Süper Lig ekibiyle imzalıyor
Dev derbinin hakemi belli oldu! Dev derbinin hakemi belli oldu!
Başakşehir ve G.Saray arasında dev takas! Diagne... Başakşehir ve G.Saray arasında dev takas! Diagne...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör