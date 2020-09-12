12 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Taçsız Kral anılacak

Taçsız Kral anılacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

Kulübün efsanesi 'Taçsız Kral' Metin Oktay, vefatının 29. yılında kabri başında anılacak.

Kulübün efsanesi 'Taçsız Kral' Metin Oktay, vefatının 29. yılında kabri başında anılacak. Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma töreni yarın saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
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