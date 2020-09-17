17 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Avrupa macerası başlıyor

Galatasaray'ın Avrupa macerası başlıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.09.2020

Avrupa’da mazisini arayan sarı kırmızılılar için maç birçok açıdan büyük önem taşıyor. İki sezondur eleme turu geçemeyen Cimbom kazanırsa 100. galibiyetine imza atacak, deplasmandaki 20 maçlık hasreti de son bulacak.

'e iyi bir giriş yapan şimdi de Avrupa'ya açılıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2. Eleme Turu'nda bugün deplasmanda 'ın Neftçi takımı ile karşılaşacak. Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek. Karşılaşma D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanacak. Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.

TEK MAÇ ÜZERİNDEN

UEFA'nın aldığı karar gereği eleme turları tek maç üzerinden, seyircisiz oynanacak. Rövanş karşılaşması olmayacağı için kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek. Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 2 eleme turunu kendisine göre nispeten zayıf takımlara (Karpaty, Ostersunds) elenerek gruplara kalamadı.

RAKİBİ HAFİFE ALMAYIN

bu nedenle oyuncularını özel olarak uyardı ve yeni bir sürprize mahal verilmemesini istedi. Neftçi'nin yaş ortalamasına dikkat çekerek genç ve koşan bir ekibe karşı mücadele edeceklerine belirten tecrübeli hoca, "Rakibi hafife almanız bize pahalıya mal olur" diye konuştu. Avrupa'da son dönemde beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı ekip bugün Avrupa kupalarında 286. maçına çıkacak, kazanması halinde kötü istatistiklerine son verecek.

MUHTEMEL 11'LER

Neftçi Bakü: Mammadov, Emirli, Mbodj, Krivotsyuk, Thallyson, Alasgarov, Makhmudov, Bougrine, Kane, Abbasov, Lawal

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, , Emre, Feghouli, Falcao

İLK KEZ

Bugünkü müsabakayla Neftçi ile kez bir takımıyla resmi maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele, Galatasaray açısından da ilk kez bir Azerbaycan takımıyla resmi maçta karşılaşma anlamına geliyor.

8 MAÇTIR GOLÜ YOK

Elde ettiği başarılarla 'Avrupa fatihi' unvanını alan Galatasaray, son dönemde kendisine yakışmayacak sonuçlara imza attı. İşte bugün Neftçi karşısında son vermesi beklenilen o kötü istatistikler: AVRUPA kupalarında; * Son 20 deplasman maçını kazanamadı.

* Dış sahadaki son 20 karşılaşmada 16 yenilgi, 4 beraberlik yaşadı.

* Deplasmandaki son 8 maçta gol atamazken, kalesinde 16 gol gördü

* Çıktığı son 13 müsabakada 4 beraberlik, 9 yenilgi gördü ve 100. galibiyetine bir türlü ulaşamadı.

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