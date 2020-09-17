Galatasaray'ın Avrupa macerası başlıyor

Avrupa macerası başlıyor
Avrupa’da mazisini arayan sarı kırmızılılar için maç birçok açıdan büyük önem taşıyor. İki sezondur eleme turu geçemeyen Cimbom kazanırsa 100. galibiyetine imza atacak, deplasmandaki 20 maçlık hasreti de son bulacak.
Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Galatasaray şimdi de Avrupa'ya açılıyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda bugün deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile karşılaşacak. Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek. Karşılaşma D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanacak. Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.
TEK MAÇ ÜZERİNDEN
UEFA'nın aldığı karar gereği eleme turları tek maç üzerinden, seyircisiz oynanacak. Rövanş karşılaşması olmayacağı için kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek. Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 2 eleme turunu kendisine göre nispeten zayıf takımlara (Karpaty, Ostersunds) elenerek gruplara kalamadı.
RAKİBİ HAFİFE ALMAYIN
Fatih Terim bu nedenle oyuncularını özel olarak uyardı ve yeni bir sürprize mahal verilmemesini istedi. Neftçi'nin yaş ortalamasına dikkat çekerek genç ve koşan bir ekibe karşı mücadele edeceklerine belirten tecrübeli hoca, "Rakibi hafife almanız bize pahalıya mal olur" diye konuştu. Avrupa'da son dönemde beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı ekip bugün Avrupa kupalarında 286. maçına çıkacak, kazanması halinde kötü istatistiklerine son verecek.
MUHTEMEL 11'LER
Neftçi Bakü: Mammadov, Emirli, Mbodj, Krivotsyuk, Thallyson, Alasgarov, Makhmudov, Bougrine, Kane, Abbasov, Lawal
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre, Feghouli, Falcao
İLK KEZ
Bugünkü müsabakayla Neftçi ile kez bir Türkiye takımıyla resmi maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele, Galatasaray açısından da ilk kez bir Azerbaycan takımıyla resmi maçta karşılaşma anlamına geliyor.
8 MAÇTIR GOLÜ YOK
Elde ettiği başarılarla 'Avrupa fatihi' unvanını alan Galatasaray, son dönemde kendisine yakışmayacak sonuçlara imza attı. İşte bugün Neftçi karşısında son vermesi beklenilen o kötü istatistikler: AVRUPA kupalarında; * Son 20 deplasman maçını kazanamadı.
* Dış sahadaki son 20 karşılaşmada 16 yenilgi, 4 beraberlik yaşadı.
* Deplasmandaki son 8 maçta gol atamazken, kalesinde 16 gol gördü
* Çıktığı son 13 müsabakada 4 beraberlik, 9 yenilgi gördü ve 100. galibiyetine bir türlü ulaşamadı.
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