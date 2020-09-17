17 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Idrissa Doumbia için İngilizler'den izin çıkmadı

Idrissa Doumbia için İngilizler'den izin çıkmadı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.09.2020

’ın ön libero adaylarından için Sportıng’in Watford ve Southampton ile görüştüğü belirtildi.

'ın radarında yer alan 'un genç yıldızı Idrissa Doumbia için Portekiz ekibinin Watford ve Southampton ile görüştüğü belirtildi. Ancak Fildişili oyuncu için İngiliz çalışma bakanlığından izin çıkmayınca görüşmelerin durduğu ve bu durumun sarı-kırmızılı kulübe yarayabileceği ifade edildi.
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