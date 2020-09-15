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Galatasaray'da Falcao sevinci

Galatasaray'ın yıldız forveti Radamel Falcao, Süper Lig'e gollerle geri döndü. Geçen sezon beklentilerin altında kalan ve son 6 haftada forma giyemeyen Kolombiyalı oyuncu, hazırlık kampında yakaladığı yüksek formunu lige taşırken, teknik heyetin de yüzünü güldürdü.
15.09.2020
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