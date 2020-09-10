D’Avilla’dan yeni teklif: Matusiwa

Etebo'yu getiren menajer D'Avila, Hollanda'nın Groningen takımında forma giyen Azor Matusiwa'yı da getirebileceğini iletti…

Etebo'yu getiren menajer D'Avila, Hollanda'nın Groningen takımında forma giyen Azor Matusiwa'yı da getirebileceğini iletti… D'avilla, Angola asıllı 23 yaşındaki ön liberonun tam Galatasaray'a göre bir isim olduğunu ifade etti. Etebo'ya onay veren Terim'in Matusiwa'yı diğer adaylarından olumlu yanıt gelmezse gündemine almayı düşündüğü iletildi.

DİĞER