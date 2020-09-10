10 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

D’Avilla’dan yeni teklif: Matusiwa

D’Avilla’dan yeni teklif: Matusiwa
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.09.2020

Etebo'yu getiren menajer D'Avila, Hollanda'nın Groningen takımında forma giyen Azor Matusiwa'yı da getirebileceğini iletti…

Etebo'yu getiren menajer D'Avila, Hollanda'nın Groningen takımında forma giyen Azor Matusiwa'yı da getirebileceğini iletti… D'avilla, Angola asıllı 23 yaşındaki ön liberonun tam Galatasaray'a göre bir isim olduğunu ifade etti. Etebo'ya onay veren Terim'in Matusiwa'yı diğer adaylarından olumlu yanıt gelmezse gündemine almayı düşündüğü iletildi.

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