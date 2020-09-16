16 Eylül 2020, Çarşamba

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Belhanda Galatasaray'dan öyle bir şey istedi ki... Yönetim çılgına döndü

Galatasaray'da takımın en çok kazanan isimlerin başında gelen Younes Belhanda belirsizliği sürmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılı yönetim, Faslı oyuncuyu takımdan yollayıp hem bonservis geliri elde etmek hem de maaş yükünü azaltmayı hedeflese de, 30 yaşındaki oyuncunun son isteği adeta pes dedirtti. İşte sarı-kırmızılılardaki o gelişme ve Belhanda'nın isteği... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 16.09.2020 07:25 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 07:30
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Belhanda Galatasaray'dan öyle bir şey istedi ki... Yönetim çılgına döndü

Galatasaray'da takımın en çok kazanan isimlerinden Younes Belhanda'nın takımdaki belirsizliği sürüyor...

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Belhanda Galatasaray'dan öyle bir şey istedi ki... Yönetim çılgına döndü

Sarı-kırmızılı takım, Faslı oyuncuyu yüksek maliyeti sebebiyle yollamak istiyor. Fakat 30 yaşındaki oyuncu son isteğiyle adeta ortalığı karıştırdı.

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Belhanda Galatasaray'dan öyle bir şey istedi ki... Yönetim çılgına döndü

Sabah'ın haberine göre; 2017-18 sezonunda Dursun Özbek yönetiminde, bonuslarla birlikte 10 milyon Euro ödenerek alınan Belhanda ile 4 sezon için imza atılırken garanti ücret olarak da 3 milyon 350 bin Euro ödeniyor.

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Belhanda Galatasaray'dan öyle bir şey istedi ki... Yönetim çılgına döndü

1 sezon kontratı kalan oyuncuyu yönetim satmak için harıl harıl çalışırken ciddi bir bedelle kapıyı çalan yok! Aksine oyuncudan yeni bir talep geldi ve kontratının uzatılmasını istedi.

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Belhanda Galatasaray'dan öyle bir şey istedi ki... Yönetim çılgına döndü

YÖNETİM ÇILGINA DÖNDÜ!

Yıllık ücretini 2 milyon Euro'ya düşürebileceğini ileten ve 3 sezon için kontrat talep eden 30 yaşındaki oyuncunun isteği karşısında yönetim şaşkına dönerken direkt ret yanıtı verildi.

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