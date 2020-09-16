16 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim: Muslera ile sözleşme imzalanacaktır

Terim'den Muslera açıklaması! Sözleşme...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

Galatasaray , maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında sarı kırmızılı kulübün gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Terim "Muslera futbolu Galatasaray'da bırakacaktır" dedi.

Galatasaray , Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda temsilcisi ile deplasmanda oynanacak mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar...
"Uzun yıllar sonra tekrar Bakü'de olduğum için çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa'ya alışkın bir takım. Her ne koşulda olursa olsun sonuna kadar mücadele etmek ister."

"Bu atmosfere, bu yoğun tempoya tüm oyuncularımızın alışık olması lazım. Artık rotasyon değil de, eğer mümkünse 1 ve 2 numaraların, seviyeli rekabetinden doğan performans üstünlüğünü sahada yakalamak istiyorum. Bunun adına rotasyon demek istemiyorum açıkcası."

"Perşembe burada akşam maç oynayacağız, Cuma sabaha karşı 'da olacağız. Cumartesi kampa gireceğiz, Pazar maç oynayacağız ve nasipse Perşembe tekrar maç oynayacağız. Hafta sonu derbi oynayacağız ve turu geçersek tekrar eleme oynayacağız. Buna alışmamız gerekiyor."

"Kendi evimizde gibiyiz. Karşımızda Neftçi'nin komandoları iyidir, dikkat edeceğiz. Herkes kazanmak isteyecek, bundan daha doğal bir şey olamaz."

Fatih Terim: Muslera futbolu Galatasaray'da bırakacaktır

MUSLERA FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKICAKTIR!

"Muslera, insanlığı ve kaleciliğiyle bizim için önemli bir figür. Futbolu Galatasaray'da bırakacağını düşünüyorum."

""Bakıyorum yine birçok ismi var, benim haberim yok. Transferi yapmış olmak için yapmak istemiyorum. Transfer olursa olur olmazsa da bu kadro ile devam edeceğiz. Olmazsa da karalar bağlamayız, söylenmeyiz"

"Bizi Avrupa'dan son yıllarda ayıran en önemli eksiklik ekonomik unsurlar. Makas açılıyor ve şu anda herkesin sıkıntısı da aynı"

Galatasaray Neftçi Bakü maçı için Bakü'ye gitti

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