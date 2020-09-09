09 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Voleybol Takımı'nda 3 pozitif vaka!

G.Saray'da 3 kişi Covid-19'a yakalandı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

Son dakika haberine göre; Erkek Voleybol Takımı'nda bir oyuncu ve 2 kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) pozitif bulguya rastlanıldı.

Erkek Voleybol Takımı'nda bir oyuncu ve 2 kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) pozitif bulguya rastlanıldı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Galatasaray HDI Sigorta Erkek ve Galatasaray HDI Sigorta Kadın takımlarımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla COVID-19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda erkek takımımızda bir oyuncumuzda, kadın takımımızda ise teknik ekibimizden iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personellerimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadırlar.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü"

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