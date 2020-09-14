Javier Pastore'nin menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...

G.SARAY'DAN TEKLİF ALMADIK

İtalyan basınına konuşan Pastore'nin menajeri Marcelo Simonian, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Galatasaray'dan teklif almadık. ABD ve Katar iddiaları da gerçek değil. Bunların hiçbiri gerçek değil" ifadelerini kullandı.