14 Eylül 2020, Pazartesi

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Javier Pastore'nin menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...

Younes Belhanda ile yollarını ayıracağı konuşulan Galatasaray'ın, Faslı futbolcunun yerine Roma forması giyen Javier Pastore'yi transfer etmek istediği öne sürülmüştü. Yıldız futbolcunun menajeri Marcelo Simonian, yaptığı açıklamada Galatasaray iddialarına yanıt verdi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 17:27
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Javier Pastore'nin menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Javier Pastore'nin menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...

Sarı-kırmızılıların orta saha için Roma'dan Javier Pastore'yi gündemine aldığı iddia edilmişti. Bu haberler üzerine oyuncunun menajeri Marcelo Simonian'dan flaş bir açıklama geldi.

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Javier Pastore'nin menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...

G.SARAY'DAN TEKLİF ALMADIK

İtalyan basınına konuşan Pastore'nin menajeri Marcelo Simonian, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Galatasaray'dan teklif almadık. ABD ve Katar iddiaları da gerçek değil. Bunların hiçbiri gerçek değil" ifadelerini kullandı.

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Javier Pastore'nin menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...

Öte yandan kalça ameliyatı sonrasında rehabilitasyon dönemi geçiren Pastore'nin Ekim ayı sonunda Roma'ya döneceği belirtildi.

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Javier Pastore'nin menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...

PASTORE'NİN PERFORMANSI

Javier Pastore ise geçen sezon Roma'da 15 maça çıkmış ve 1 asist üretebilmişti.

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