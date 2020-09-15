Galatasaray'da orta sahaya gençlik ateşi! Doumbia...
Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, ilk olarak Stoke City'de forma giyen Etebo'yu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Önümüzdeki günlerde 3 kritik maça (Neftçi Bakü, Başakşehir ve Fenerbahçe) çıkacak sarı-kırmızılı takım, aradığı ismi Portekiz'de buldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Ön libero takviyesi için Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu'yu transfer etmek için yoğun çaba sarf eden Galatasaray, İspanyol ekibinden gelen olumsuz yanıt sonrasında diğer alternatiflere yöneldi. Fotomaç'ın haberine göre; Cimbom, son olarak Sporting Lizbon forması giyen İdrissa Doumbia'nın peşinde düştü. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Sporting Lizbon ile görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği ifade edildi. Doumbia'nın kiralama ücreti ve satın alma opsiyonu konusunda pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.
G.SARAY'A GELMEYE HAZIR
Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibiyle 35 maça çıkan Doumbia, bir asiste imza attı. Fildişi Sahili ekiplerinden Bingerville altyapısından yetişen Doumbia, 2016 yılında Belçika ekiplerinden Anderlecht'e transfer oldu. 2017-2018 sezonunu Zulte Waregem'de kiralık olarak geçiren oyuncu, 2018-2019 sezonunda Akhmat Grozny'nin yolunu tuttu. Rus ekibinde 6 ay forma giyen genç orta saha oyuncusu, gösterdiği iyi performansla aynı sezonun ara transfer döneminde Lizbon'a imza attı. Genç yıldızın, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu belirtiliyor.
ETEBO'NUN YANINA
Orta sahadaki eksikliği gidermek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, bu mevkiye son olarak Etebo'yu kiralamışlardı. Genç ve gelecek vaat eden bir isim arayan sarı-kırmızılılar, İdrissa Doumbia üzerinde yoğunlaştı.
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