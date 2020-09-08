08 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray rahat nefes alacak! Tam 250 milyon TL...

Cimbom rahat nefes alacak! Tam 250 milyon TL...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

, 'yle () yaptığı yeni anlaşma sonrası rahat nefes alacak. Sarı-kırmızılı takımın borçları 2030 yılına kadar yayılırken, Cimbom'un kasasına da 250 milyon TL sıcak para girecek. İşte detaylar...

Geçen yıl 'yle () 1.1 milyar TL yapılandırma anlaşması imzalayan Kulübü bu sayede 850 milyon TL finansal ve vadesi geçmiş borçlarını kapatmış, kasaya 250 milyon TL nakit girişi sağlamıştı.

Bankalar Birliği anlaşmasını 5 yıldan 12 yıla çıkarmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp prosedürlerde son aşamaya geldi.

Sabah'ın haberine göre; Bu ay içinde resmi imzalar atılacak ve borç ödemesini 2030'a kadar yayacak olan G.Saray bu yeni anlaşmayla yaklaşık 250 milyon TL sıcak paraya kavuşacak.

Yaz dönemi sona ermeden finansal açıdan nefes alacak sarı-kırmızılı yönetim, transferde de istediği adımları daha kolay atabilecek.

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