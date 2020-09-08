08 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray durdu durdu iki bomba birden patlattı

G.Saray'dan çifte bomba! Terim'in ikilisi geliyor!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

Son dönemde transferde ağır kalmakla eleştirilen sarı-kırmızılı ekip, gaza bastı. ’den ’yu kiraladı. Celta Vigo’dan Okay Yokuşlu ile de el sıkışıldı. İspanyol yönetim ile son detaylar konuşuluyor

transferde bir kez daha şaha kalktı. Bugüne kadar 6 oyuncu kadrosuna katan ancak orta sahadaki boşluğu bir türlü dolduramayan sarı-kırmızılı ekip, 'den ile anlaştı. İngiliz ekibiyle bir süredir temas halinde olan Galatasaray, hem oyuncuyu hem de kulübünü sonunda ikna etti. 24 yaşındaki Oghenekaro Etebo bir yıl Galatasaray'da kiralık forma giyecek ve herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Yıllık ücretinin 2 milyon euro olması bekleniyor. Ayrıca satın alma bedeli de 3 milyon euro olacak.

Günün transfer sürprizi! Okay Yokuşlu... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da 4 isim ile problem çözüldü! Galatasaray'da 4 isim ile problem çözüldü!
Alex Telles Manchester United yolunda! Alex Telles Manchester United yolunda!
Günün transfer sürprizi! Okay Yokuşlu... Günün transfer sürprizi! Okay Yokuşlu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör