Galatasaray durdu durdu iki bomba birden patlattı

Son dönemde transferde ağır kalmakla eleştirilen sarı-kırmızılı ekip, gaza bastı. Stoke City’den Oghenekaro Etebo’yu kiraladı. Celta Vigo’dan Okay Yokuşlu ile de el sıkışıldı. İspanyol yönetim ile son detaylar konuşuluyor

Galatasaray transferde bir kez daha şaha kalktı. Bugüne kadar 6 oyuncu kadrosuna katan ancak orta sahadaki boşluğu bir türlü dolduramayan sarı-kırmızılı ekip, Stoke City'den Oghenekaro Etebo ile anlaştı. İngiliz ekibiyle bir süredir temas halinde olan Galatasaray, hem oyuncuyu hem de kulübünü sonunda ikna etti. 24 yaşındaki Oghenekaro Etebo bir yıl Galatasaray'da kiralık forma giyecek ve herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Yıllık ücretinin 2 milyon euro olması bekleniyor. Ayrıca satın alma bedeli de 3 milyon euro olacak.

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