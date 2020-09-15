15 Eylül 2020, Salı

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Belhanda'dan flaş Fatih Terim sözleri! "Onunla aram..."

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, birçok konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Fatih Terim hakkında ise itirafta bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 15.09.2020 00:47 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 00:48
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Belhanda'dan flaş Fatih Terim sözleri! Onunla aram...

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, beIN SPORTS Fransa'ya konuk oldu...

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Belhanda'dan flaş Fatih Terim sözleri! Onunla aram...

Sarı kırmızılı takıma, teknik direktör Fatih Terim'e, takım arkadaşı Falcao'ya dair açıklamalarda bulunan Belhanda, performans olarak kendisini çok iyi hissettiğini söyledi...

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Belhanda'dan flaş Fatih Terim sözleri! Onunla aram...

"TERİM İLE ARAM ÇOK İYİ"

Sezonun ilk galibiyetini değerlendiren Belhanda "Her şey yolunda, ilk maçta ilk galibiyetimizi aldık ve iyi bir başlangıç yaptık." derken, teknik direktör Fatih Terim'le ilgili de "Onunla her zaman aramız iyiydi. İyi bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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Belhanda'dan flaş Fatih Terim sözleri! Onunla aram...

"STADIN BOŞ OLMASI ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR"

Belhanda, geçen sezon beklentilerin altında kaldıklarını söylerken "Takım olarak kötü döndük. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans gösterdik. Takım içinde pek çok değişiklik oldu, bu nedenle iyi bir dönüş yapamadık." dedi.

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Belhanda'dan flaş Fatih Terim sözleri! Onunla aram...

Faslı oyuncu, boş tribünler oynamanın zorluğuna da dikkat çekerken "Stadın boş olması çok şeyi değiştiriyor. Taraftarımızlayken futbol anlamında tamamen farklı bir takım olduğumuzun bilincindeyiz" diye konuştu.

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