Belhanda'dan flaş Fatih Terim sözleri! "Onunla aram..."

"TERİM İLE ARAM ÇOK İYİ"

Sezonun ilk galibiyetini değerlendiren Belhanda "Her şey yolunda, ilk maçta ilk galibiyetimizi aldık ve iyi bir başlangıç yaptık." derken, teknik direktör Fatih Terim'le ilgili de "Onunla her zaman aramız iyiydi. İyi bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.