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GALATASARAY

Galatasaray Wilshere'ı bekliyor

Cimbom Wilshere'ı bekliyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

Galatasaray’ın anlaştığı Wilshere’ın gelecek hafta istanbul’da olması bekleniyor.

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı 'ın Wes Ham United ile 1 yıl kalan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesih ettiği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulübe transferi için önünde engel kalmayan Jack Wilshere'ın 1.5 milyon euro imza parası istediği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. 28 yaşındaki ön liberonun, kısa bir süre içinde transferinin resmiyet kazanması ve gelecek hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Geçen sezon sakatlığının ardından fazla şans bulamayan Jack Wilshere ile 3 yıllık anlaşma yapılacağı belirtiliyor.

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269
, Bolton, Bournemouth ve West Ham formaları giyen Wilshere, kariyeri boyunca 269 maça çıktı, 17 gol atıp, 38 de asist yaptı.

İngiliz futbolcu, 9 Temmuz 2018'de Arsenal'den West Ham'a bedelsiz transfer olmuştu.

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