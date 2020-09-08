08 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı

G.Saray yeni transferin lisansını çıkardı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde yeni transfeler Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, ve Fatih Öztürk'e lisans çıktığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılar yeni transfer Omar Elabdellaoui''nin de lisansını çıkardı.

Galatasaray, Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala yeni transferlerinin lisans sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak Olympiakos'tan transfer edilen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarıldı.

Cimbom, dün de , Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmıştı.

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