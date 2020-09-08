08 Eylül 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Galatasaray, Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala yeni transferlerinin lisans sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyor.
Galatasaray yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde yeni transfeler Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan ve Fatih Öztürk'e lisans çıktığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılar yeni transfer Omar Elabdellaoui''nin de lisansını çıkardı.
Galatasaray, Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala yeni transferlerinin lisans sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak Olympiakos'tan transfer edilen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarıldı.
Cimbom, dün de Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama