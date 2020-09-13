Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi itirafı! Galatasaray...
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulüpten Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yanal, adı geçtiğimiz sezon Galatasaray ile de anılan Kosovalı golcünün transferiyle ilgili "Onu çok istemiştim. Yönetim de öyle ama ezeli rakibimiz imzayı attırmıştı. Ama sonra dostum diyebileceğim Gürel Aydın’dan rica ettim. Devreye girdi ve yıllarca konuşulacak bir transfer başarısına imza attı." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi ile ilgili konuştu.
Milliyet'e konuşan Yanal yıldız futbolcu ile ilgili, "Geç kalmış bir oyuncu. Son Fenerbahçe'deki çıkışı geç kalmış bir çıkış bence." dedi.
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Onu çok istemiştim. Yönetim de öyle ama ezeli rakibimiz imzayı attırmıştı. Ama sonra dostum diyebileceğim Gürel Aydın'dan rica ettim. Devreye girdi ve yıllarca konuşulacak bir transfer başarısına imza attı. Vedat'ı takıma kazandırmak için gerekli her şeyi yaptı. Vedat transfer olmasaydı. 15 - 20 milyon Dolarlık bir maliyetle karşı karşıya kalacaktık. Bunu karşılamak da imkansızdı. Bu kalitede bir oyuncu alamazdık.
Kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Çok karakterli, düzgün, profesyonel bir insan. Çok geç keşfedilmiş bir oyuncu. Geç kalmış bir oyuncu. Son Fenerbahçe'deki çıkışı geç kalmış bir çıkış bence. Çok daha erken bir çıkış yapabilirdi. Çok karakterli ve takım oyuncusu. İnşallah sakatlık problemi yaşamaz.
Uzun olmasına rağmen oyun kurmada yer alması önemli. Dayanıklı. İki 90 dakikayı çıkarabilecek bir dayanıklığı var. Tüm her şeyini sahada Fenerbahçe için verdi. Büyük bir şanstı. Kulübe çok da güzel kazandırarak ayrıldı.
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