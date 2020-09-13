13 Eylül 2020, Pazar

GALATASARAY

Diagne direğe takıldı

Diagne direğe takıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.09.2020

Falcao golleriyle yıldızlaşırken kiralıktan dönen ve yeniden takıma katılan Mbaye Diagne dün maça kulübede başladı.

Falcao golleriyle yıldızlaşırken kiralıktan dönen ve yeniden takıma katılan Mbaye Diagne dün maça kulübede başladı. Sakatlıktan çıkması nedeniyle riske edilmeyen Senegalli futbolcu, 88. dakikada Falcao'nun yerine oyuna dahil oldu ve Galatasaray formasına kavuştu. Oldukça istekli görünen Diagne'nin 90+2. dakikada bir vuruşu direkten döndü.

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