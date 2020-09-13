Diagne direğe takıldı

Falcao golleriyle yıldızlaşırken kiralıktan dönen ve yeniden takıma katılan Mbaye Diagne dün maça kulübede başladı.

Falcao golleriyle yıldızlaşırken kiralıktan dönen ve yeniden takıma katılan Mbaye Diagne dün maça kulübede başladı. Sakatlıktan çıkması nedeniyle riske edilmeyen Senegalli futbolcu, 88. dakikada Falcao'nun yerine oyuna dahil oldu ve Galatasaray formasına kavuştu. Oldukça istekli görünen Diagne'nin 90+2. dakikada bir vuruşu direkten döndü.

DİĞER