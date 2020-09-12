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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Pastore

Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Faslı yıldızın alternatifini İtalya'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcu Javier Pastore'yi kiralamak için Roma ile görüşmelere başladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
12.09.2020
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