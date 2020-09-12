12 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Okay tek çalışıyor

Okay tek çalışıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

Galatasaray'a transfer olması beklenen , sakatlığı olmamasına rağmen Celta Vigo'da antrenmanlara tek başına çıkıyor.

Galatasaray'a transfer olması beklenen , sakatlığı olmamasına rağmen Celta Vigo'da antrenmanlara tek başına çıkıyor. 26 yaşındaki 1.91'lik ön liberonun zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralanması bekleniyor. Okay geçen sezon İspanya'da 26 maça çıkmış, 2 asist yapmıştı
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