12 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

VAR uyardı hakem penaltı kararı verdi! İşte o pozisyon

İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı o pozisyon
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

'in ilk hafta maçında evinde FK'yı konuk etti. Karşılaşmanın 7. dakikasında sarı kırmızılı ekip penaltı kazandı ve Kolombiyalı golcü 8. dakikada penaltıyı gole çevirdi. İşte o pozisyon....

'in ilk hafasında , evinde FK'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Sarı kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü 8. dakikada kullandığı penaltyla takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte o pozisyon

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