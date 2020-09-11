11 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Mustafa Kapı Galatasaray'dan resmen ayrıldı! Veda mesajı...

Mustafa Kapı G.Saray'a veda etti!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 Giriş Tarihi: 11.09.2020

'la sözleşmesi sona eren ve mukavelesini uzatmayan , sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. 18 yaşındaki ismin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaşması bekleniyor.

'ın 18 yaşındaki oyuncusu , sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığını resmen açıkladı ve sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Kapı resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yeni mücadeleler, yeni hedefler ve yeni bir başlangıç için yola çıkma zamanı geldi. 11 yaşında beni Denizli'den Florya'ya getiren futbol, bugün Fransa'ya götürüyor. 17 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar hakkımda birçok şey yazıldı, söylendi, anlatıldı ancak sadece küçük bir azınlık dışında, bunun bir tercih ve kariyer planlaması olduğundan çok az kişi bahsetti. Hedefim sadece Türk futboluna ileride milli takımlar seviyesinde hizmet etmek ve Avrupa'da Türk futbolunu başarıyla temsil eden ağabeylerimin açtığı yolda yürümek. Bilinmesini istediğim tek şey, 6 sene boyunca giydiğim Galatasaray formasını bir kez bile terletmeden üzerimden çıkartmadım. İyi ya da kötü oynadığım maçlar oldu, ancak son dükük çalana kadar da formam için mücadeleyi hiç bırakmadım. Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı ve emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray'da ve Milli Takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

Ve kararını açıkladı! G.Saray... haberin devamı

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