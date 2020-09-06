06 Eylül 2020, Pazar

GALATASARAY

Inter’in kapısını çalacak

Inter’in kapısını çalacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Galatasaray'ın gündemine yeni eklenen Radja Nainggolan için Cagliari Teknik Direktörü Di Francesco, "Bir sezon birlikte zaman geçirdik.

Galatasaray'ın gündemine yeni eklenen Radja Nainggolan için Cagliari Teknik Direktörü Di Francesco, "Bir sezon birlikte zaman geçirdik. Şimdi kendisine 'güle güle' dedik ama yakında yeniden göreceğimizi düşünüyorum" dedi. Cagliari'nin 32 yaşındaki 10 numara için İnter'le görüşmelerinin devam ettiği bildirildi. Sarı-kırmızılıların da İnter'de forma şansı bulması zor olan Belçika yıldız için ısrarcı olduğu 1 yıllık kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor
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