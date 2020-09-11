11 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Ve Fred transfer kararını açıkladı! Galatasaray...

Ve kararını açıkladı! G.Saray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

Orta saha arayışlarındaki Galatasaray'ın Manchester United'da forma giyen Fred'i transfer gündemine aldığı iddia edilmişti. Brezilyalı oyuncu, transferdeki kararını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın bir süre önce orta saha transferi konusunda gündeme gelen adaylardan olan Manchester United'lı Fred, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. İngiliz spor dergisi Four-Four-Two'a röportaj veren Brezilyalı futbolcu, transferiyle ilgili şunları söyledi:

Burada kalmak istiyorum. İsteğim bu yönde. Takımdan gitmek istemiyorum. Her zaman dediğim gibi, bu takım için önemli bir oyuncu olmayı ve kupalar kazanmayı hedefliyorum. Van de Beek transferi, bizi daha güçlü hale getirecek. Hepimiz için iyi bir transfer. Bu sezon takvimden dolayı daha çok oyuncuya ihtiyacımız olacak. Eğer büyük bir kulüpte oynuyorsanız, her zaman rekabet vardır. Buna alışığım.

2023 yılına kadar Manchester United'la sözleşmesi bulunan Fred, takıma 2018'de 'ten transfer olmuştu. Brezilyalı yıldız için ödenen bonservis bedeli ise 59 milyon Euro...

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