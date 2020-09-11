11 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin menajerine ödenen para ortaya çıktı

Paralar böyle uçmuş... G.Saray'da menajer gerçeği!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 Giriş Tarihi: 11.09.2020

Yunan ekibinden ayrılan futbolcu ’nin 'a transferi sürecinde yaşanan bir gerçek ortaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncunun menajerine ödenen rakam, neredeyse oyuncuya verilen ücrete yakın olması şaşkınlık yarattı. Peki, bu sürecinde neler yaşandı? İşte ayrıntılar...

Ajansspor'da yer alan habere göre 'ın yeni transferi 'nin menajeriyle yapılan anlaşma şok etkisi yarattı. Sarı-kırmızılıların bu transferde sadece menajer ücreti olarak 2 milyon 175 bin Euro ücret ödediği iddia edildi.

ELABDELLAOUI 10 MAÇ OYNARSA MENAJERİ YİNE KAZANACAK

Ayrıca bununla da kalmayan sözleşmede, futbolcu bir sezonda 10 maç ve üzerinde forma şansı bulursa menajeri olan her yıl 75 bin euro daha kazanacak.

DÜNYADA MENAJER KOMİSYONU YÜZDE 10 AMA BİZDE...

Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin ilk yıl ücreti net 1 Milyon 300 Bin euro olduğuna göre, Menajerin komisyon miktarı normalde 130 bin euro olması gerekirken menajer Adampour net 600 bin euro gelir elde edecek.

Galatasaray'ın finansal sıkıntısı

GALATASARAY'DA İKİNCİ MENAJER KRİZİ

Sarı-kırmızılılarda daha önce yine menajer krizi yaşanırken oldukça gündem yaratan bu konu unutulmuştu. Bu isim ise Henry ve menajeri D'avila'ydı. Öyle ki Galatasaray'ın yıldız ismi Onyekuru 6 aylık 650 bin Euro kazanırken bu transferde menajeri D'avila ise 475 bin euro gelir elde etmişti.
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