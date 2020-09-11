11 Eylül 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
ELABDELLAOUI 10 MAÇ OYNARSA MENAJERİ YİNE KAZANACAK
Ayrıca bununla da kalmayan sözleşmede, Norveçli futbolcu bir sezonda 10 maç ve üzerinde forma şansı bulursa menajeri olan Mikail Adampour her yıl 75 bin euro daha kazanacak.
DÜNYADA MENAJER KOMİSYONU YÜZDE 10 AMA BİZDE...
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin menajerine ödenen para ortaya çıktı
Yunan ekibinden ayrılan Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui’nin Galatasaray'a transferi sürecinde yaşanan bir gerçek ortaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncunun menajerine ödenen rakam, neredeyse oyuncuya verilen ücrete yakın olması şaşkınlık yarattı. Peki, bu transfer sürecinde neler yaşandı? İşte ayrıntılar...
Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin menajeriyle yapılan anlaşma şok etkisi yarattı. Sarı-kırmızılıların bu transferde sadece menajer ücreti olarak 2 milyon 175 bin Euro ücret ödediği iddia edildi.
ELABDELLAOUI 10 MAÇ OYNARSA MENAJERİ YİNE KAZANACAK
Ayrıca bununla da kalmayan sözleşmede, Norveçli futbolcu bir sezonda 10 maç ve üzerinde forma şansı bulursa menajeri olan Mikail Adampour her yıl 75 bin euro daha kazanacak.
DÜNYADA MENAJER KOMİSYONU YÜZDE 10 AMA BİZDE...
Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin ilk yıl ücreti net 1 Milyon 300 Bin euro olduğuna göre, Menajerin komisyon miktarı normalde 130 bin euro olması gerekirken menajer Adampour net 600 bin euro gelir elde edecek.
GALATASARAY'DA İKİNCİ MENAJER KRİZİ
Sarı-kırmızılılarda daha önce yine menajer krizi yaşanırken oldukça gündem yaratan bu konu unutulmuştu. Bu isim ise Henry Onyekuru ve menajeri D'avila'ydı. Öyle ki Galatasaray'ın yıldız ismi Onyekuru 6 aylık 650 bin Euro kazanırken bu transferde menajeri D'avila ise 475 bin euro gelir elde etmişti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama