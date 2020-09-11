Yunan ekibinden ayrılan Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui’nin Galatasaray'a transferi sürecinde yaşanan bir gerçek ortaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncunun menajerine ödenen rakam, neredeyse oyuncuya verilen ücrete yakın olması şaşkınlık yarattı. Peki, bu transfer sürecinde neler yaşandı? İşte ayrıntılar...

Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray 'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui 'nin menajeriyle yapılan anlaşma şok etkisi yarattı. Sarı-kırmızılıların bu transferde sadece menajer ücreti olarak 2 milyon 175 bin Euro ücret ödediği iddia edildi.Ayrıca bununla da kalmayan sözleşmede, Norveçli futbolcu bir sezonda 10 maç ve üzerinde forma şansı bulursa menajeri olan Mikail Adampour her yıl 75 bin euro daha kazanacak.

Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin ilk yıl ücreti net 1 Milyon 300 Bin euro olduğuna göre, Menajerin komisyon miktarı normalde 130 bin euro olması gerekirken menajer Adampour net 600 bin euro gelir elde edecek.

GALATASARAY'DA İKİNCİ MENAJER KRİZİ

Sarı-kırmızılılarda daha önce yine menajer krizi yaşanırken oldukça gündem yaratan bu konu unutulmuştu. Bu isim ise Henry Onyekuru ve menajeri D'avila'ydı. Öyle ki Galatasaray'ın yıldız ismi Onyekuru 6 aylık 650 bin Euro kazanırken bu transferde menajeri D'avila ise 475 bin euro gelir elde etmişti.

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