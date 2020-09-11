Galatasaray'dan Okay Yokuşlu atağı! Yeni teklif...
Galatasaray, transfer listesinde ilk sırada yer alan Okay Yokuşlu için İspanyol kulübüne 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 4 milyon Euro zorunlu satın alma teklifinde bulundu.
Galatasaray'da rota Okay Yokuşlu'ya çevrildi... Takvim'in haberine göre, Teknik Direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği milli oyuncu için İspanyol kulübü Celta Vigo'ya 1.5 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapıldı. Galatasaraylı yönetimin ayrıca Okay Yokuşlu için sezon sonunda 4 milyon Euro zorunlu satın alma teklifinde de bulunarak İspanyol kulübünden cevap beklediği öne sürüldü.
DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİLER
İspanyol kulübünün bu gelişmeden sonra Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği ortaya çıktı. Bu transferin birkaç gün içinde netlik kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Okay Yokuşlu'nun G.Saray'da oynamak için yönetimi ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.
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