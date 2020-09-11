11 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan Okay Yokuşlu atağı! Yeni teklif...

Galatasaray'dan Okay Yokuşlu atağı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 Giriş Tarihi: 11.09.2020

, listesinde ilk sırada yer alan için İspanyol kulübüne 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 4 milyon Euro zorunlu satın alma teklifinde bulundu.

'da rota 'ya çevrildi... Takvim'in haberine göre, Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği milli oyuncu için İspanyol kulübü Celta Vigo'ya 1.5 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapıldı. Galatasaraylı yönetimin ayrıca Okay Yokuşlu için sezon sonunda 4 milyon Euro zorunlu satın alma teklifinde de bulunarak İspanyol kulübünden cevap beklediği öne sürüldü.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİLER

İspanyol kulübünün bu gelişmeden sonra Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği ortaya çıktı. Bu transferin birkaç gün içinde netlik kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Okay Yokuşlu'nun G.Saray'da oynamak için yönetimi ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

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