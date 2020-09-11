Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Kondogbia, Fred, Okay Yokuşlu...

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray son olarak orta sahaya Etebo takviyesini yaptı. Sarı kımızılı ekip yeni isimlerle görüşmelerini sürdürürken Kondogbia, Fred, Okay Yokuşlu gibi yıldız isimler Galatasaray'ın gündemine geldi. Taraftarı heyecanlandıran bu isimler ve Galatasaray'ın transfer listesi hakkında detaylar haberimizde...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdellaoui ve Etebo'yu kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

RADJA NAINGGOLAN

32 yaşındaki oyuncusu için Inter'e 1 milyon Euro kiralama ücreti teklif eden Galatasaray, oyuncunun maaşı için ise 2.2 milyon Euro önerdi. Inter'li yetkililer oyuncunun maaşı konuşunda sorun çıkardı. İtalyan kurmaylar yıllık maaşı 3.5 milyon Euro olan Nainggolan'ın ücretinin tamamının ödenmesini talep ettiler. Öte yandan Conte'nin yıldız futbolcuyu takımda görmek istemesi transferi zora soktu.

CLEMENT GRENIER

Dünyaca ünlü gazeteci Manu Lunjon, Galatasaray'ın Clement Grenier ile ilgilendiğini yazdı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Lonjon, sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz hafta sonu Rennes forması giyen Clement Grenier ile görüştüğünü duyurdu.

NAKAMBA

Teknik direktör Fatih Terim'in, "Orta sahaya acilen oyuncu istiyorum" demesi üzerine gündeme gelen futbolculardan birisinin de Nakamba olduğu ortaya çıktı. Aston Villa ile temas kurulurken, İngiliz ekibinin Nakamba'yı 2.5 milyon Euro kiralama, 12.5 milyon euro da bonservis bedeli talep etti. Bunun üzerine Nakamba görüşmesi yatınca, menajer William D'Avila, Etebo'yu önerdi ve maliyeti nedeniyle bu transfer gerçekleşti.

OKAY YOKUŞLU

Teknik Direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği milli oyuncu için İspanyol kulübü Celta Vigo'ya 1.5 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapıldı. Galatasaraylı yönetimin ayrıca Okay Yokuşlu için sezon sonunda 4 milyon Euro zorunlu satın alma teklifinde de bulunarak İspanyol kulübünden cevap beklediği öne sürüldü.

JEFFERSON LERMA

Kadrosuna bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray, Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma'yı gündemine almıştı. Kolombiyalı orta saha oyuncusu, ülkesinde yayın yapan Blu Radio'ya geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Lerma yaptığı açıklamada, "Şu an netleşen bir durum yok. Bildiğim tek şey, şu anda Bournemouth ile bir sözleşmem var ve çalışmaya devam ediyorum. Yeni sezona şu anki kulübümde başlayacağım gibi gözüküyor" dedi.

FRED

Galatasaray'ın bir süre önce orta saha transferi konusunda gündeme gelen adaylardan olan Manchester United'lı Fred, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. İngiliz spor dergisi Four-Four-Two'a röportaj veren Brezilyalı futbolcu, transferiyle ilgili şunları söyledi:

Burada kalmak istiyorum. İsteğim bu yönde. Takımdan gitmek istemiyorum. Her zaman dediğim gibi, bu takım için önemli bir oyuncu olmayı ve kupalar kazanmayı hedefliyorum. Van de Beek transferi, bizi daha güçlü hale getirecek. Hepimiz için iyi bir transfer. Bu sezon takvimden dolayı daha çok oyuncuya ihtiyacımız olacak. Eğer büyük bir kulüpte oynuyorsanız, her zaman rekabet vardır. Buna alışığım.

KONDOGBIA

Orta saha için girişimlerini sürdüren G.Saray'ın yeni hedefinde Valencia'dan Geoffrey Kondogbia var. İspanyol basınının haberine göre sarı-kırmızılı takım Fransız oyuncu ve kulübü ile temaslara başladı. Cimbom'un, 27 yaşındaki önlibero için Valencia'ya kiralama teklifi götürdüğü bildirildi. Kondogbia'nın da Aslan'a sıcak baktığı ifade edildi.

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