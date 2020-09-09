Galatasaray tecrübeli forvet Adem Büyük ile sözleşmelerin karşılıklı olarak sona erdirdiğini açıkladı. Öte yandan forvet arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor da, sarı-kırmızılılardan ayrılan 33 yaşındaki isimle anlaşmaya vardı. Deneyimli forvet, Süper Lig temsilcisine resmi imzayı attı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Adem Büyük, sarı-kırmızılılardan resmen ayrıldı. Cimbom ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), bildirirken 33 yaşındaki oyuncu 2 milyon TL tazminat ödeyecek.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray, yollarını ayırdığı Adem Büyük için teşekkür görseli yayınladı:

ADEM BÜYÜK YENİ MALATYASPOR'DA!

Öte yandan forvet mevkisi için çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'le anlaşmaya vardı. Benjamin Tetteh'ten sonra Galatasaray'dan Adem Büyük'ü de renklerine bağlayan Süper Lig temsilcisi, Adem Büyük ile sözleşme imzaladı.

Adem Büyük, Galatasaray forması altında tüm kulvarlarda 34 maça çıkarken 11 gol attı ve 1 asist üretti.

DİĞER