Galatasaray Adem Büyük ile yollarını ayırdı! Yeni Malatyaspor...
Galatasaray tecrübeli forvet Adem Büyük ile sözleşmelerin karşılıklı olarak sona erdirdiğini açıkladı. Öte yandan forvet arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor da, sarı-kırmızılılardan ayrılan 33 yaşındaki isimle anlaşmaya vardı. Deneyimli forvet, Süper Lig temsilcisine resmi imzayı attı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Adem Büyük, sarı-kırmızılılardan resmen ayrıldı. Cimbom ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), bildirirken 33 yaşındaki oyuncu 2 milyon TL tazminat ödeyecek.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Galatasaray, yollarını ayırdığı Adem Büyük için teşekkür görseli yayınladı:
ADEM BÜYÜK YENİ MALATYASPOR'DA!
Öte yandan forvet mevkisi için çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'le anlaşmaya vardı. Benjamin Tetteh'ten sonra Galatasaray'dan Adem Büyük'ü de renklerine bağlayan Süper Lig temsilcisi, Adem Büyük ile sözleşme imzaladı.
Adem Büyük, Galatasaray forması altında tüm kulvarlarda 34 maça çıkarken 11 gol attı ve 1 asist üretti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama