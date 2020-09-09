Mbaye Diagne'ye dev teklif! Galatasaray'ın transferdeki kararı...

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, tüm ekipler son takviyelerini yapmak için çalışmalarına hız verdi. Satmadan alamayan Galatasaray'a da, golcü oyuncusu Mbaye Diagne için dev bir teklif gelirken, sarı-kırmızılı takım Senegalli yıldız için kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri