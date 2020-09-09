09 Eylül 2020, Çarşamba

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Mbaye Diagne'ye dev teklif! Galatasaray'ın transferdeki kararı...

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, tüm ekipler son takviyelerini yapmak için çalışmalarına hız verdi. Satmadan alamayan Galatasaray'a da, golcü oyuncusu Mbaye Diagne için dev bir teklif gelirken, sarı-kırmızılı takım Senegalli yıldız için kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 09.09.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 12:39
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Mbaye Diagne'ye dev teklif! Galatasaray'ın transferdeki kararı...

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, Galatasaray'da transfer çalışmaları dört koldan sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mbaye Diagne'ye dev teklif! Galatasaray'ın transferdeki kararı...

Sarı-kırmızılı takıma katılacak oyuncuların yanı sıra bazı isimlerin de kulübün belirlediği kriterlerde bir teklif alması halinde satılabileceği ifade ediliyor.

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Mbaye Diagne'ye dev teklif! Galatasaray'ın transferdeki kararı...

Bu isimlerden biri olan Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

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Mbaye Diagne'ye dev teklif! Galatasaray'ın transferdeki kararı...

Hazırlık döneminin Galatasaray adına flaş ismi olan Mbaye Diagne konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Mbaye Diagne'ye dev teklif! Galatasaray'ın transferdeki kararı...

Takvim'de yer alan habere göre Katar'dan iki kulübün önceki gün Senegalli forvet için Sarı-kırmızılılara 5 milyon Euro'luk teklif sunduğu ortaya çıktı.

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