03 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Fred, Giuliano, Stefan Johansen...

İşte Galatasaray'daki son durum!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan 'da harekatı sürüyor. , Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, ve 'yi transfer eden sarı kırmızılılarda hedef orta saha transferini bir an önce tamamlamak. Galatasaray'ın listesinde Fred, Giuliano, gibi isimler de yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki yıldızlar hakkında detaylar...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, , Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, ve 'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin listesi de oldukça yoğun.

HAMZA CHOUDHURY

'ın Leicester City'nin ön liberosu için bazı görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Sezon öncesi kampında Tielemans, Ndidi, Maddison, Praet ve Papy Mendy ile forma yarışına giren Hamza'nın geride kaldığı ifade edildi.

GIULIANO

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve ardından Al Nassr'a transfer olan Giuliano'nun takımından ayrılması söz konusu. Yıldız futbolcunun takımından ayrılma ihtimali sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe menajeriyle temasa geçti.

FRED

Terim'in listesinin ilk sırasında ise 'da forma giyen Fred yer alıyor. 27 yaşındaki futbolcu için görüşmeler devam ederken İngiliz ekibinden olumsuz yanıt geldiği iddia edildi.

Ancak bu durum sarı-kırmızılı yönetimi yıldırmadı. Solskjaer'ın Fred'i birinci alternatif olarak düşünmemesi Galatasaray'ı umutlandırırken sarı- kırmızılı ekibin temasları kesmediği ve görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

STEFAN JOHANSEN

Galatasaray, Jean Michael Seri'ye sahip olan ve son olarak Mario Lemina'yı kadrosuna katan Fulham'dan Johansen'i istedi. İngiliz kulübüne, Şükrü Hanedar aracılığıyla satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifi yapıldı.

MEDVEDEV

Rus basınında yer alan bilgilere göre , son olarak Zenit forması giyen Daler Kuzyaev'e resmi teklif yaptı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Galatasaray ve Alaves'in yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını itiraf etti.

MARCO BENASSI

Tecrübeli teknik adamın, Fiorentina'daki bağlantılarını kullanarak İtalyan oyuncuyu istemesi üzerine daha önce Benassi ile anlaşan Verona yeni bir plan üzerinde durmaya başladı. Verona'nın, Benassi'yi Galatasaray'a kaptırmamak için elini çabuk tutarak, Fiorentinalı yöneticileri ikna etmek için fiyat artırdığı belirtildi.

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