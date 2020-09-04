04 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Johansen beklemede

Johansen beklemede
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.09.2020

Premier Lig'e çıkan Fulham, Mario Lemina'yı kiraladıktan sonra Stefan Johansen'i satışa çıkardı… Terim, Norveçli futbolcuyu yedekte tutuyor.

'e çıkan Fulham, Mario Lemina'yı kiraladıktan sonra Stefan Johansen'i satışa çıkardı… Londra ekibi Premier Lig seviyesinde olmadığına inandığı 29 yaşındaki Norveçli oyuncu için kiralamaya da satışa da sıcak bakıyor. Terim'in ise daha üst düzey bir oyuncu istediği ancak beklediği tarzda bir oyuncu alınamazsa Norveç 'nın kaptanı için bir teklif yapılabileceği bildirildi.
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