07 Eylül 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Sarı-kırmızılı futbolcular, yön değiştirme ve kuvvet çalışmaları üzerinde dururken, interval koşular ile antrenmanı tamamladı. Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanı da dinamik ısınma ve dar alanda pas çalışmaları ile başladı. İdmanın ana bölümünde turnuva şeklinde dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile noktalandı.
Sarı-kırmızılı takım, Gaziantep FK karşılaşması hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor!
Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasında karşı karşıya geleceği Gaziantep FK maçı hazırlıklarını Fatih Terim yönetiminde yaptığı çift antrenmanla devam ettirdi.
Galatasaray, Süper Lig 2020-2021 sezonu 1. haftasında sahasında karşılaşacağı Gaziantep FK müsabakası hazırlıklarını bugün sabah ve akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı idmanlarla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan sabah antrenmanı ısınma ile başladı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, yön değiştirme ve kuvvet çalışmaları üzerinde dururken, interval koşular ile antrenmanı tamamladı. Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanı da dinamik ısınma ve dar alanda pas çalışmaları ile başladı. İdmanın ana bölümünde turnuva şeklinde dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile noktalandı.
Sarı-kırmızılı takım, Gaziantep FK karşılaşması hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama