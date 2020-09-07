07 Eylül 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor!

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

, ’in ilk haftasında karşı karşıya geleceği FK maçı hazırlıklarını yönetiminde yaptığı çift antrenmanla devam ettirdi.

, 2020-2021 sezonu 1. haftasında sahasında karşılaşacağı FK müsabakası hazırlıklarını bugün sabah ve akşam 'nde yaptığı idmanlarla sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan sabah antrenmanı ısınma ile başladı.


Sarı-kırmızılı futbolcular, yön değiştirme ve kuvvet çalışmaları üzerinde dururken, interval koşular ile antrenmanı tamamladı. Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanı da dinamik ısınma ve dar alanda pas çalışmaları ile başladı. İdmanın ana bölümünde turnuva şeklinde dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile noktalandı.

Sarı-kırmızılı takım, Gaziantep FK karşılaşması hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Oghenekaro Etebo Galatasaray için İstanbul'da!

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