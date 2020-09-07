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GALATASARAY

Galatasaray'dan Okay Yokuşlu harekatı!

Günün transfer sürprizi! Okay Yokuşlu...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 Giriş Tarihi: 07.09.2020

Orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Stoke City'den Oghenekaro Etebo'nun kiralanması için anlaşmaya varmıştı. Bu bölgeye bir transfer daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, 'nun transferinde büyük aşama kaydetti.

Galatasaray orta saha transferlerine noktayı koymaya hazırlanıyor. Mario Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmelerinin sona erip takımdan ayrılmasının ardından bir süredir hummalı bir çalışma içinde olan sarı-kırmızılılar ilk olarak Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'nun transferini bitirdi. Cimbom'un ikinci bombasının ise İspanya Ligi ekiplerinden Celta Vigo forması giyen milli yıldız olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Okay Yokuşlu harekatı!

OKAY YOKUŞLU İKNA EDİLDİ!

Transferde hızlanan Galatasaray, A Milli Takımımız'ın yıldız ismi Okay Yokuşlu'yu ikna etti.

CELTA VIGO İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR!

'in kadrosunda görmeyi çok istediği başarılı orta saha Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Celta Vigo ile pazarlıklarını sürdürüyor. İki takımın anlaşmaya varması durumunda Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a transferi gerçekleşecek.

Cimbom'da orta saha harekatı başlıyor! Terim devreye girdi haberin devamı

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