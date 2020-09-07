Galatasaray'dan Okay Yokuşlu harekatı!

Orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Stoke City'den Oghenekaro Etebo'nun kiralanması için anlaşmaya varmıştı. Bu bölgeye bir transfer daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Okay Yokuşlu'nun transferinde büyük aşama kaydetti.

Galatasaray orta saha transferlerine noktayı koymaya hazırlanıyor. Mario Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmelerinin sona erip takımdan ayrılmasının ardından bir süredir hummalı bir çalışma içinde olan sarı-kırmızılılar ilk olarak Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'nun transferini bitirdi. Cimbom'un ikinci bombasının ise İspanya Ligi ekiplerinden Celta Vigo forması giyen milli yıldız Okay Yokuşlu olduğu ortaya çıktı.

OKAY YOKUŞLU İKNA EDİLDİ!

Transferde hızlanan Galatasaray, A Milli Takımımız'ın yıldız ismi Okay Yokuşlu'yu ikna etti.

CELTA VIGO İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR!

Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği başarılı orta saha Galatasaray'a gelmeyi kabul etti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Celta Vigo ile pazarlıklarını sürdürüyor. İki takımın anlaşmaya varması durumunda Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a transferi gerçekleşecek.

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