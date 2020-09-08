08 Eylül 2020, Salı
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Adem Büyük Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı
Yeni Malatyaspor, eski futbolcusu Adem Büyük ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Son kararı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim verecek. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de oyuncuya transfer mesajı gönderdiklerini kaydetti.
Adem Büyük Yeni Malatyaspor yolunda... Doğu Anadolu kulübü, oyuncuyla anlaşma sağlarken son sözü Fatih Terim verecek. Sarı siyahlı kulübün başkanı Gevrek, Adem Büyük'ü transfer etmek istediklerini kaydetti ve "Kendisi eski oyuncumuz. Diğer kulüplerin yaptığı gibi, 'Bonservisini al gel' dedik." dedi.
Tecrübeli forvet, 2017-2019 yılları arasında sarı-siyahlı kulübün formasını giymişti.
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