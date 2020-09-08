08 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

Adem Büyük Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni takımı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 Giriş Tarihi: 08.09.2020

, eski futbolcusu ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Son kararı Galatasaray teknik direktörü verecek. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de oyuncuya transfer mesajı gönderdiklerini kaydetti.

yolunda... Doğu Anadolu kulübü, oyuncuyla anlaşma sağlarken son sözü verecek. Sarı siyahlı kulübün başkanı Gevrek, Adem Büyük'ü transfer etmek istediklerini kaydetti ve "Kendisi eski oyuncumuz. Diğer kulüplerin yaptığı gibi, 'Bonservisini al gel' dedik." dedi.

Tecrübeli forvet, 2017-2019 yılları arasında sarı-siyahlı kulübün formasını giymişti.

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