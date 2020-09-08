08 Eylül 2020, Salı

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Galatasaray'a bir orta saha daha! Etebo'dan sonra...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosunu 6 isimle güçlendiren Galatasaray, orta saha transferine yöneldi. Bu kapsamda ilk etapta Stoke City'den Oghenekaro Etebo ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti. Bu bölgeye en az bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı'dan sonra bir isim için daha devreye girdi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 08.09.2020 11:29
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Galatasaray'a bir orta saha daha! Etebo'dan sonra...

Süper Lig'de yeni sezon başlamadan transferi bitirmek için kolları sıvayan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'a bir orta saha daha! Etebo'dan sonra...

Transfer döneminde Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı orta saha Etebo'yu da İstanbul'a getirmişti.

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Galatasaray'a bir orta saha daha! Etebo'dan sonra...

Etebo'nun ardından kadrosuna bir orta saha oyuncusu daha katmak için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu gündemine almıştı.

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Galatasaray'a bir orta saha daha! Etebo'dan sonra...

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyla görüşmelerini sürdürürken, İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası daha geldi.

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Galatasaray'a bir orta saha daha! Etebo'dan sonra...

VERA CİMBOM'A!
İtalyanların ünlü spor gazetesi Tuttosport, Argentinos Juniors'ta forma giyen 20 yaşındaki Arjantinli orta saha Fausto Vera için Galatasaray'ın devreye girdiğini yazdı.

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