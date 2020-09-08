Galatasaray'a bir orta saha daha! Etebo'dan sonra...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosunu 6 isimle güçlendiren Galatasaray, orta saha transferine yöneldi. Bu kapsamda ilk etapta Stoke City'den Oghenekaro Etebo ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti. Bu bölgeye en az bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı'dan sonra bir isim için daha devreye girdi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 08.09.2020 11:29 ABONE OL