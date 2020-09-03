Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Stefan Johansen...

Seri’yi geri çağıran ve Lemina’yı transfer eden Fulham’da Johansen devre dışı kaldı. Bunun üzerine harekete geçen Cimbom, İngilizlere satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Orta sahası boşalan ve birçok isimle anılan Galatasaray sonunda somut adım attı. Teknik direktör Fatih Terim'in bastırması ve artık lig için sayılı günler kalmasının ardından harekete geçen sarı-kırmızılıların, Fulham'da forma giyen Stefan Johansen için resmi teklifte bulunduğu bildirildi. Sky Sports'un haberine göre, Galatasaray, Jean Michael Seri'ye sahip olan ve son olarak Mario Lemina'yı kadrosuna katan Fulham'dan Johansen'i istedi. İngiliz kulübüne, Şükrü Hanedar aracılığıyla satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifi yapıldı.



BİR VİKİNG DAHA YOLDA



Fulham'ın Johansen ile birlikte Kevin McDonald'ı takımdan göndermeyi planladığı ve en iyi teklif veren takımla anlaşacağı da vurgulandı. Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Johansen'in de Galatasaray'a sıcak baktığı gelen haberler arasında... İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2022'de bitecek 29 yaşındaki Stefan Johansen ile ilgili görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanması ve Norveçli futbolcunun Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yolunu tutması bekleniyor.

36 MAÇA ÇIKTI



Stefan Johansen, geçtiğimiz sezon Championship'ten Premier Lig'e yükselmeyi başaran Fulham'da çıktığı 36 resmi maçta 5 asistlik bir performans sergiledi. l 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sırasıyla, Bodo/Glimt, Stromsgodset, Celtic formaları giydikten sonra Fulham'a transfer oldu. 2019 Ocak'ta yarım sezonluğuna West Brom'a kiralanan Johansen, sezon sonu Fulham'a geri döndü. Norveç Milli Takımı'nda 52 maça çıktı, 6 gol attı.

B PLANI HENRIKSEN



Orta saha için Galatasaray'ın gündemine gelen başka bir isin de Markus Henriksen... Johansen için Fulham'a teklif yapan Galatasaray'ın olumsuz yanıt gelme ihtimalini düşünerek Beşiktaş'ın da ilgilendiği Norveçli ön liberoyu da listesine dahil ettiği bildirildi. Hull'dan ayrılan futbolcunun, bonservisinin elinde olması büyük avantaj olarak göze çarpıyor.

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