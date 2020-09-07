Ganalı yıldız adım adım Galatasaray'a! Asamoah...
Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray'da Kwadwo Asamoah sesleri her geçen gün daha da gür çıkmaya başladı. İtalyan TuttoSport, İnter’in Asamoah’ın ayrılığını kolaylaştırmak için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Tecrübeli oyuncunun, maaş şartları nedeniyle sarı-kırmızılı takıma çok yakın olduğu da ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'da Kwadwo Asamoah sesleri her geçen gün daha da gür çıkmaya başladı. Daha önce İgor Tudor döneminde anlaşma sağlanmasına karşın son anda İnter'in devreye girmesiyle İtalya'da kalmayı tercih eden Ganalı futbolcu, yeni ta kımında da umduğunu bulamadı. Juventus'tan bonservis bedelsiz transfer olan ve İnter'den de aynı şekilde ayrılmaya hazırlanan futbolcu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de önerildi ve tecrübeli hocanın sıcak bakmasının ardından görüşmeler de yeniden start aldı.
BEKLEMEYE GEÇTİ
Bu durum İtalyan TuttoSport'a da konu olurken Kwadwo Asamoah'ın, Türkiye ile Almanya arasında gidip geldiği belirtildi. Gazete, mali şartları daha iyi olması ve sürekli forma şansı bulmak için Galatasaray'a gitme ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti. Ayrıca bu hafta içinde yeni takımının belli olmasının beklendiği de aktarıldı. İnter'in Kwadwo'nun ayrılığını kolaylaştırmak için her türlü kolaylığı sağlayacağı ifade edilirken, Terim'in sol ayaklı olan ve orta sahada da oynayabilen Ganalı oyuncuyu beklediğine yer verildi.
İLK SEÇENEK
Kwadwo Asamoah, yeni sezonda Antonio Conte'nin planları arasında yer almıyor ve düzenli oynayacağını düşündüğü için Galatasaray'ı ilk seçenek olarak görüyor.
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Asamoah kariyerinde 76 maçta sol bek oynarken, 85 maçta ise 8 ve 6 numara forma giydi. Geçtiğimiz sezon İnter formasıyla sadece 11 maça çıkabilen oyuncu, İtalya macerasının sonuna geldi.
71
Gana Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Kwadwo Asamoah, milli takım formasını 71 maçta terletti, 4 gol attı.
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