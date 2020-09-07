07 Eylül 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Badou Ndiaye isyan çıkardı

Badou Ndiaye isyan çıkardı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

Galatasaray yönetiminin, transferi ağırdan alması sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.

Galatasaray yönetiminin, transferi ağırdan alması sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı. Sosyal medyada her geçen gün eleştiri dozajı yükselirken Cimbom'un 'Badou Ndiaye' ile anlaştığı haberi eleştirileri isyana çevirdi. Senegalli orta sahanın, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sürekli düşüş halinde olduğunu belirten taraftarlar, "Anlaşılan bu sene yine saç baş yolacağız" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte sosyal medyadaki o yorumlardan bazıları:

Nainggolan muhabbetiyle uyudum, Ndiaye ile uyandım. Bu nasıl iş!
Anlaşılan bu sene yine saç baş yolacağız.
Hayaller Lerma, Moder, Jozwiak... Gerçekler Ndiaye, Belhanda, Taylan!..
Ndiaye'nin yerini yine Ndiaye ile dolduruyoruz! Scoutlar tatilde mi!
Ndiaye olacaksa hiç olmasın. Nokta...
Bunca zaman bekle... Günün sonunda Ndiaye!..

YALANLAMA YAYINLANDI
Taraftarların sesi o kadar gür çıktı ki Galatasaray Kulübü, Badou Ndiaye'nin transfer gündemlerinde olmadığını açıklamak zorunda kaldı. Kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, son günlerde bazı medya organlarından yer alan transfer haberlerinin asılsız olduğu belirtilerek, "Bir dönem Galatasaray forması giyen Ndiaye'nin transfer edileceğine ilişkin haberler gerçek dışıdır" ifadesine yer verildi.

F.BAHÇE VURGUSU
Galatasaray son dönemde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan ile sıkça anılıyordu. Bu oyuncuların menajerler tarafından kulübe teklif edildiği belirtilirken Ndiaye ile birlikte bu haberlerde yalanlandı. Açıklamada, "Rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır" denildi.

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Badou Ndiaye, 2017 yılında Galatasaray'a transfer olduktan sonra 16 milyon euro bedelle Stoke City'ye gitmiş ancak beklentileri karşılayamamıştı. Geçen sezon da forması giydi.

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