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GALATASARAY

İki sene daha Galatasaray’dayım

İki sene daha Galatasaray’dayım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

Büyük bir hayran kitlesi olan Meksikalı yazar Daniel Habif'e konuk olan önemli açıklamalar yaptı.

Büyük bir hayran kitlesi olan Meksikalı yazar Daniel Habif'e konuk olan önemli açıklamalar yaptı. Kolombiyalı golcü, "Galatasaray ile devam etmeyi düşünüyor musun?'' sorusuna "Futbolda hiçbir şey belli olmaz. Ama Galatasaray ile iki yıllık sözleşmem ve sonuna kadar kalmak istiyorum" yanıtı verdi. Eşinin doğum yapacak olması nedeniyle çok heyecanlı olduklarını belirten Falcao, katıldığı canlı yayında sarı-kırmızılı taraftara da övgü yağdırdı ve "Gördüğüm en tutkulu topluluk" ifadesini kullandı
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